Volkswagen © (c) APA

Ab dem Jahr 2023 will der Volkswagen-Vorstand rund um seinen Vorsitzenden Herbert Diess "über zusätzliche Effizienzmaßnahmen 5,9 Milliarden Euro jährlich einsparen", berichtet das "Handelsblatt" und beruft sich dabei auf Informationen aus dem Konzern. Grund sei der Schwenk hin zu Elektroautos, für den das Unternehmen mehr Geld benötige. Dafür könnten bis dahin 5000 Jobs in der Verwaltung wegfallen, womöglich werde es aber nötig, gar 7000 Stellen zu streichen, heißt es in dem Bericht. Bei Volkswagen wollte man den Bericht nicht kommentieren und verwies auf die Jahrespressekonferenz der Marke am kommenden Mittwoch. Vom Betriebsrat hieß es, weitere Stellenstreichungen seien "pure Spekulation". Volkswagen beschäftigt weltweit 650.000 Mitarbeiter.

Die Marke VW hatte bereits 2016 mit dem Betriebsrat ein Sparpaket vereinbart, das die Kosten bis 2020 um 3,7 Milliarden Euro senken sollte. Weltweit hatte die Marke dafür die Streichung von 30.000 Stellen beschlossen, 23.000 davon in Deutschland. Im Gegenzug sollten in Zukunftsbereichen Tausende neue Jobs entstehen. Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte zuletzt betont, die bestehenden Vereinbarungen reichten aus, um künftige Aufgaben schultern zu können.

Schärfere EU-Vorschriften

Dass die Marke dennoch mehr sparen muss, hatte der fürs Tagesgeschäft zuständige Manager Ralf Brandstätter noch Anfang Dezember deutlich gemacht. Er sah auch Spielraum, über Altersteilzeit und Fluktuation weitere Stellen zu kürzen. Aktuell liegt dem Unternehmen der neue Abgas- und Verbrauchsprüftest WLTP schwer im Magen.

In den kommenden Jahren will Volkswagen vor allem wegen schärferer EU-Vorschriften beim Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) auf Elektroautos setzen. Die sind im Motorenbau einfacher und benötigen nicht mehr so viel Arbeitskraft - werfen zunächst aber weniger Gewinn ab, weil die Mehrkosten für teure Komponenten wie Batterien wohl nicht voll auf die Kunden umgelegt werden können.