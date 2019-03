Details heute Amer-Übernahme: Chinesische Eigentümer für Atomic

Facebook

Die Chinesen wollen für den Sportartikelhersteller, zu deren Marken neben Atomic auch Salomon und Wilson gehören, 4,6 Milliarden Euro zahlen, hatten die Gesellschaften im Dezember mitgeteilt. Das Übernahmefenster ist mittlerweile geschlossen, Details zum Ergebnis soll es heute geben.

Berichte über eine mögliche Übernahme durch Anta gibt es schon länger. Der Chef der Skifirma Atomic mit Sitz in Altenmarkt im Pongau sieht jedenfalls keine Gefahr für das Werk in Altenmarkt: "Unser Standort hier ist unschlagbar. Ich habe keine Befürchtungen, dass wir abwandern müssen", hatte Wolfgang Mayrhofer wiederholt erklärt. Zur Kleinen Zeitung sagte er im November etwa: "Wir sind mit Abstand die größte Skifirma der Welt und so stark, dass wohl keine Gefahr besteht, das hier aufzugeben. Im Gegenteil: Wir beschäftigen hier 900 Mitarbeiter und investieren im kommenden Jahr rund 15 Millionen Euro in die Logistikinfrastruktur. Diese Kette von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis zur Logistik kann man nicht einfach woanders hinbauen."