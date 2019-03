Facebook

Der kritisierte Tweet © KK

Ein am 4. März von der Immobilienfirma Engel & Völkers abgesetzter Tweet löste auf Twitter Verwunderung und Empörung aus. Zu sehen sind darauf der durchwegs aus Männern bestehende Vorstand des Unternehmens sowie die Ankündigung, in einem Blogbeitrag auf der eigenen Website über weibliche Vorbilder anlässlich des Weltfrauentags zu sprechen.

In diesem Text heißt es: "Der Internationale Frauentag am 8. März ist bei Engel & Völkers ein besonderer Tag, denn schon immer haben Frauen den Erfolg des Unternehmens entscheidend mitgeprägt." Dazu befragt, welche "Frauen des öffentlichen Lebens und aus dem privaten Umfeld sie am meisten beeindrucken", wurden dazu jedoch ausschließlich Männer: Firmengründer Christian Völkers, Vorstandsvorsitzenden Sven Odia sowie die Vorstandsmitglieder Kai Enders, Thilo von Trotha und Christian Evers.

ZIB2-Moderator Armin Wolf wundert sich am Dienstag über Engel & Völkers Beitrag zum Frauentag und hält ihn entweder für einen Faschingsscherz, einen Hack oder Fake:

Das MUSS ein selbstironischer Beitrag zum Faschingsdienstag sein.

Oder ein Hack. Oder ein Fake.

Das KANN einfach kein ernst gemeinter Tweet an alle ihre 37 Follower sein... https://t.co/aUMwpnZCES — Armin Wolf (@ArminWolf) March 5, 2019

Andere Kommentatoren stellen die Frage, ob der Beitrag aus dem Jahr 1919 stamme oder fordern Engel & Völkers direkt auf, Frauen in den Vorstand zu berufen.

Hunderte Male geteilt

Bis Dienstagnachmittag wurde der Beitrag Hunderte Male geteilt und kommentiert. Die Maklerfirma zeigte sich in einer Stellungnahme einsichtig: "Unser gestriger Beitrag verfehlte sein Ziel, Frauen in den Vordergrund zu stellen", hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Statement. "Das war ein Fehler unsererseits und tut uns außerordentlich leid." Das Unternehmen hatte anlässlich des Weltfrauentags zuvor bereits Interviews mit mehreren weiblichen Führungskräften veröffentlicht.

Engel & Völkers vermittelt hochwertige Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Jachten und Flugzeuge. Die Firma ist laut eigenen Angaben weltweit an mehr als 800 Standorten vertreten.

