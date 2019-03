Shopimore, ein steirischer Spezialist für Online-Handel, schlittert in die Insolvenz. Das Unternehmen soll aber fortgeführt werden.

E-Commerce ist ein Wachstumsfeld © phanuwatnandee - stock.adobe.com

Der weststeirische IT-Dienstleister Shopimore GmbH mit Sitz in Hitzendorf bei Graz hat mit einer Überschuldung von rund 1,65 Millionen Euro Insolvenz angemeldet. Dies teilten die Kreditschützer KSV und Creditreform am Montag mit. Betroffen sind sechs Arbeitnehmer und rund 40 Gläubiger. Über die deutsche Mutter Shopimore AG war Ende Februar in Ingolstadt ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.