"Man kann alles erreichen, wenn man es will", sagt Ruth Büchlmann. Die Unternehmerin des Jahres und Kolleginnen feierten Donnerstagabend auf ihrer Gala.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aus zehn Unternehmerinnen des Monats wurde Ruth Büchlmann gekürt © Pacheiner

Der Appell von Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Carmen Goby, "wir müssen das patriarchalische Unternehmerbild und Image ändern", wurde Programm des Abends. Zehn nominierte Kandidatinnen bewiesen in ihren Betrieben Zukunftsorientierung und Führungsstärke, ob als Gründerinnen oder in Traditions-Familientrieben und auch in Männerdomänen.