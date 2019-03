Facebook

Erste-Chef Treichl geht im Oktober in Pension © APA/ROBERT JAEGER

Acht Monate wird Andreas Treichl noch an der Spitze der Erste Group stehen, bevor er als „Pensionist“ die Leitung der Erste Stiftung übernimmt und dann dort die Aktivitäten im Bereich Social Banking und Finanzbildung massiv ausbauen will. Die Erste Group selbst hat er nicht nur zu einer Geldmaschine gemacht, der Konzern setzt auch im digitalen Banking Maßstäbe. Die Ernte dafür ist 2018 fast schon reicher als reich: Die 1,8 Milliarden Euro Gewinn sind für Treichl „ein Geburtstagsgeschenk an unsere Gründer“. Die Erste Österreichische Spar-Casse ist heuer 200 Jahre alt.

