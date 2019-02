Friaul-Julisch Venetien will sich als "Multibrand" neu positionieren. Vom teilprivatisierten Flughafen Triest erwartet Wirtschaftslandesrat Sergio Bini für die Region zusätzliche Gäste.

Friaul-Julisch Venetien geht es wie Kärnten: Jeder glaubt, es ist ein Tourismusland, die größte Wertschöpfung erzielt aber die Industrie. Wie läuft es?

SERGIO BINI: Wir sind sehr erfreut darüber, dass der Export in Friaul-Julisch Venetien 2018 bis 30. September um 10,6 Prozent auf 11,58 Milliarden Euro stieg. Das verdanken wir starken Unternehmen wie der Danieli Gruppe. In der Möbelbranche haben wir für alle Firmen einen Cluster gebildet. Die Fincantieri-Werft in Monfalcone mit 20.000 Beschäftigten ist gut ausgelastet.

