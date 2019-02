Facebook

Drei-Chef Jan Trionow © Juergen Fuchs

Mindestens eine Milliarde Euro, wahrscheinlich noch mehr koste das Ausrollen des neuen 5G-Mobilfunknetzes jeden der drei Anbieter in Österreich. Davon geht Drei-Chef Jan Trionow aus. "Nachdem die Umsätze eher flach sind, werden wir ein Mehr an Kooperation zwischen den Netzbetreibern sehen", so Trionow. Aus seiner Sicht eine Herausforderung: "Das muss die Branche aus der Situation des intensiven Wettbewerbs erst einmal schaffen."

