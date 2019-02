Deutliches Plus Magna baute in Graz fast 150.000 Fahrzeuge

Neue Aufträge brachten Schub in der Fertigung. Der Umsatz in Graz soll heuer auf bis zu 6,44 Milliarden Euro steigen.

Zu Jahresbeginn wurde auch das letzte Geheimnis – offiziell – gelüftet. Magna wird in Graz für Toyota den prestigeträchtigen Sportwagen Supra fertigen, die Produktion soll noch im Frühjahr anlaufen. Neben dem Dauerbrenner Mercedes G sind zwischen März 2017 und November 2018 mit dem 5er BMW, den Jaguar-Modellen E-Pace und I-Pace sowie dem BMW Z4 bereits vier neue Modelle angelaufen. Das spiegelt sich auch in den Bilanzen wider. So wurden 2018 bei Magna Steyr in Graz rund 144.500 Fahrzeuge gefertigt – der höchste Wert seit dem Jahr 2013, damals waren es rund 146.600. Im Vergleich zu 2017, ein Jahr der Umstellung auf die neuen Aufträge, hat sich die Komplettfahrzeugfertigung fast verdoppelt.