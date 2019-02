Facebook

Die Verkaufserlöse von Magna stiegen 2018 kräftig um 11,6 Prozent auf 40,83 Milliarden Dollar (35,96 Milliarden Euro). Das Betriebsergebnis blieb mit 2,95 (2,99) Milliarden Dollar leicht hinter 2017 zurück, das bereinigte EBIT legte leicht auf 3,11 (3,09) Milliarden Euro zu und das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie auf 6,71 (5,93) Dollar.

Bei Magna Steyr in Graz (Steiermark), dem einzigen Standort weltweit, an dem der Konzern komplette Fahrzeuge zusammenbaut, wurde ein Gesamtumsatz von 6,02 Milliarden Dollar erzielt, 5,97 Milliarden Dollar davon sind als externer Umsatz verbucht. Für 2019 peilt Magna für dieses "Complete Vehicles"-Segment 6,9 bis 7,3 Milliarden Dollar Umsatz an, als Gesamtkonzern 40,2 bis 42,4 Mrd. Dollar, hieß es am Freitag im Ausblick. Weltweit beschäftigte der Konzern zuletzt mehr als 174.000 Mitarbeiter.