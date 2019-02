Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/Pool/Kay Nietfeld

Der europäische Flugzeugbauer hat das vor 17 Jahren gewährte Darlehen bisher nicht vollständig zurückgezahlt, bestätigte das Wirtschaftsministerium. Wieviel von dem Geld noch fehlt, wollte es "wegen des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen" nicht mitteilen. Das Ministerium will nun auf das Unternehmen zugehen: "Die Auswirkungen der Produktionseinstellung werden wir jetzt analysieren und dann mit dem Unternehmen erörtern." Ein Airbus-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern.

Ob Airbus überhaupt noch etwas von dem Geld zurückzahlen muss, ist strittig. Der Flugzeugbauer hatte sich vergangene Woche auf den Standpunkt gestellt, dass die Regierungen über die Kredite das Risiko des Projekts mittragen. Insgesamt dürften von den Staatskrediten aus Deutschland, Frankreich und anderen Airbus-Ländern noch rund eine Milliarde Euro ausstehen. Laut den Verträgen hängt die Rückzahlung von der Zahl der ausgelieferten Flugzeuge ab, wie es in Branchenkreisen heißt.

Aus für den Riesenjet: Der Airbus A380 Im Juni 1994 beginnt das Airbus-Konsortium mit der Entwicklung des Superjumbos - wegen mangelnden Aufträgen soll die Produktion nun 2021 enden. Nachdem die arabische Fluggesellschaft Emirates ihre Bestellung reduziert habe, gebe es keine Grundlage mehr für eine Fortsetzung der Produktion, teilte Airbus am Donnerstag in Toulouse mit. (c) AP (Kamran Jebreili) Emirates ist der größte A380-Kunde. Die Fluggesellschaft habe beschlossen, die A380-Bestellungen von 162 auf 123 Maschinen zu reduzieren. Dabei würden in den kommenden zwei Jahren noch 14 verbleibende A380 in Empfang genommen. Als Konsequenz werde Airbus seine Auslieferungen 2021 einstellen, teilte das Unternehmen mit. Der Passagierjet hat dem Unternehmen schon länger große Sorgen bereitet. In den vergangenen Jahren hatte kaum noch eine Fluglinie ein Modell geordert. Airbus drohten, die Bestellungen auszugehen. (c) APA/AFP/TORSTEN BLACKWOOD (TORSTEN BLACKWOOD) Airbus fuhr die Jahresproduktion zuletzt von zeitweise bis zu 30 Maschinen auf nur noch sechs Exemplare zurück. (c) APA/AFP/REMY GABALDA (REMY GABALDA) Infolge der Entscheidung von Emirates gebe es keinen nennenswerten Auftragsbestand mehr und damit keine Grundlage für eine Fortsetzung der Produktion, sagte der scheidende Airbus-Konzernchef Tom Enders. (c) AP (Mark Lennihan) Airbus will in den nächsten Wochen Gespräche mit den Sozialpartnern bezüglich der 3000 bis 3500 Stellen aufnehmen, die in den kommenden drei Jahren betroffen sein könnten. Es werde aber zahlreiche Möglichkeiten für interne Stellenwechsel geben. (c) AP (Kamran Jebreili) Teile des Luftgiganten werden an Airbus-Standorten in Deutschland gefertigt - darunter Hamburg, Bremen, Stade und Augsburg. Wegen der Auftragsflaute beim A380 sind stehen deutschlandweit bereits Tausende Jobs auf der Kippe. (c) APA/AFP/PASCAL PAVANI (PASCAL PAVANI) "Die Ankündigung ist schmerzlich für uns und für die A380-Communities weltweit", so Enders. Der Passagierjet werde aber noch viele Jahre lang am Himmel unterwegs sein. Selbstverständlich werden wir die Betreiber der A380 auch weiterhin uneingeschränkt unterstützen". (c) APA/AFP/REMY GABALDA (REMY GABALDA) Das Aus für den A380 kommt nur wenige Tage nach dem 50. Geburtstag der Boeing 747. Am 9. Februar 1969 hob der viermotorige Düsenjet des Airbus-Rivalen mit dem Spitznamen "Jumbo" erstmals vom Boeing-Werksgelände. Der "Jumbo" revolutionierte damals die Luftfahrt und war viele Jahre das größte Passagierflugzeug der Welt, bis er vom A380 abgelöst wurde. Doch auch die Boeing 747 ist mittlerweile eher ein Ladenhüter. Es gibt kaum noch Bestellungen, allerdings hat US-Präsident Donald Trump auch die nächste Präsidentenmaschine "Air Force One" auf der Basis der 747 bestellt.



(c) AP (Francois Mori) Der A380 hat je nach Ausstattung bis zu 853 Sitze. Der Superjet hat eine Reichweite von 15.200 Kilometern und ist gut 72 Meter lang. Seine Flügelspannweite liegt bei knapp 80 Metern. Für den Luftgiganten bekamen zahlreiche Flughäfen neue Terminals. Die Planungen für den A380 begannen 1995, im Jahr 2000 fiel der offizielle Startschuss. (c) AP (Bilal Hussein) Den Erstflug absolvierte der Riesenvogel am 27. April 2005. Der kommerzielle Einsatz startete Ende Oktober 2007 mit einem Sonderflug zwischen Singapur und Sydney. Vielen Airlines ist der Flieger zu groß und verbraucht zu viel Treibstoff - das ist nicht wirtschaftlich, besonders wenn der Riesenjet nicht voll besetzt ist. Andere Flugzeuge des Boeing-Rivalen sind hingegen sehr beliebt. Die kleineren Maschinen der A320-Familie sind ein Kassenschlager. (c) AP (Jens Meyer) (c) AP (Sang Tan) (c) AP (Michael Probst) (c) APA/AFP/JUSTIN TALLIS (JUSTIN TALLIS) (c) APA/AFP/GEORGES GOBET (GEORGES GOBET) (c) AP (Francois Mori) (c) AP (Kamran Jebreili) (c) AP (Michael Probst) (c) APA/AFP/PETER PARKS (PETER PARKS) (c) APA/AFP/ERIC PIERMONT (ERIC PIERMONT) (c) APA/AFP/POOL/KAY NIETFELD (KAY NIETFELD) (c) AP (Michael Probst) 1/24

Nach einem Bericht der Tageszeitung "Die Welt" müssten rechnerisch noch rund 290 A380-Flugzeuge gebaut werden, ehe das Darlehen aus Berlin getilgt ist. Tatsächlich will Airbus bis zum geplanten Produktionsstopp 2021 aber nur noch 17 A380-Maschinen bauen. Der Konzern hatte in der vergangenen Woche beschlossen, das einstige Prestigeprojekt mangels Nachfrage einzustellen. Der größte A380-Kunde, die arabische Fluggesellschaft Emirates, hatte ihre letzte Bestellung gekappt.

Die Art der staatlichen Unterstützung für Flugzeugbauer ist zwischen Europa und den USA umstritten. Ein Rechtsstreit darüber schwelt bei der Welthandelsorganisation WTO seit 15 Jahren. Während die Europäer Airbus mit Krediten unter die Arme greifen, gewähren die USA dem Konkurrenten Boeing Zuschüsse.