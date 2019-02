Öffnungszeiten Karfreitag: Handel fordert eine Lösung wie am 8. Dezember

Der Halbfeiertag trifft Industrie und Handel. Gewerkschaft will freien Karfreitag notfalls via KV durchsetzen.

Der 8. Dezember als Vorbild für den Karfreitag? © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Erwartungshaltung an die Regierung seitens der Wirtschaft war eindeutig: Klarheit über den Status des Karfreitags – Feiertag oder nicht? Doch die nunmherige Entscheidung sorgt eher für noch mehr Fragen und Unsicherheit. Außerdem eröffnet sie neue Fronten zwischen Arbeitnehmervertretern und der Wirtschaft. So spricht Arbeiterkammer-Chefin Renate Anderl von einem „Viertelfeiertag“, weil 40 Prozent der Arbeitnehmer am Freitag zu Mittag Dienstschluss hätten.

