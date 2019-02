Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Action-Filiale in Wolfsberg © Bettina Friedl

Die erste „Action“-Filiale eröffnete 1993 in Enkhuizen in den Niederlanden. Zwei holländische Unternehmer gründeten das Unternehmen. 1994 waren es 8, 2003 rund 100 in den Niederlanden. 2005 folgte dann die erste Filiale in Belgien, 2009 die erste in Deutschland. Seither ist es in rasantem Tempo gewachsen: Action betreibt heute in den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich und Polen mehr als 1300 Filialen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.