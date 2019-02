ÖBB-Caterer Josef Donhauser ist nicht mehr am insolventen Raststätten-Betreiber Rosenberger interessiert, so Donhauser zum "Kurier".

© (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

ÖBB-Caterer Josef Donhauser sagte dem "Kurier", nach Prüfung diverser Unterlagen und dem Unternehmensbild, das sich gezeigt habe, "ist unser Interesse abgeflaut" - nicht zuletzt wegen der komplexen Verträge mit den Verpächtern, wie es heißt.

Neben Donhauser hatte die "Krone" auch Landzeit-Chef Wolfgang Rosenberger als möglichen Kaufinteressenten genannt. Branchenkenner vermuten laut dem neuen "Kurier"-Bericht, dass der Mitwerber Landzeit, der 16 Raststätten an guten Standorten betreibt, weniger an der gesamten Rosenberger-Kette interessiert ist, sondern nur an einzelnen Standorten.

Bei einer Gesamtübernahme würde die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ein Wörtchen mitreden, so der Bericht. Landzeit wäre dann mit Abstand größter Gastro-Betreiber auf den Autobahnen. Landzeit-Chef Wolfgang Rosenberger konnte von der Zeitung für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.

Insolvenzfall Rosenberger Im Insolvenzantrag war Rosenberger von 12,3 Millionen Euro an Verbindlichkeiten ausgegangen, tatsächlich wurden bis zur Prüfungstagsatzung jedoch mit 23,7 Millionen Euro deutlich höhere Beträge angemeldet, wie KSV1870, AKV und Creditreform zuletzt mitteilten. Demnach hatten rund 680 Gläubiger, darunter 420 Dienstnehmer, Forderungen angemeldet. Die Rosenberger Restaurant GmbH hatte vergangenen Dezember ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Nach der im Jänner geschlossenen Raststätte in Ampass (Tirol) und jener Mitte Februar in Haag sind 15 Standorte weiter in Betrieb.