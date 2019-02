Mischkonzern HNA Deutsche Bank: Chinesen stoßen weitere Anteile ab

Der hoch verschuldete chinesische Mischkonzern HNA hat seine Beteiligung an der Deutschen Bank weiter verringert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt © (c) AP (Michael Probst)

Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Freitag hervorgeht, hält HNA nach weiteren Anteilsverkäufen nun noch 6,3 Prozent an dem größten deutschen Geldhaus. Zuletzt besaßen die Chinesen 7,64 Prozent an der Deutschen Bank. Weder HNA noch die Bank wollten sich dazu äußern.

Auch mit dem geringeren Anteil bleibt HNA einer der größten Aktionäre des Kreditinstituts, zu denen die Finanzinvestoren Blackrock, Cerberus, der Hedgefonds Hudson Executive und das Emirat Katar gehören. HNA war Anfang 2017 mit fast zehn Prozent beim größten deutschen Geldinstitut eingestiegen, hat die Beteiligung aber inzwischen schrittweise wieder verringert.

Druck nach milliardenschwerer Einkaufstour steigt

Nach einer mehr als 50 Milliarden Dollar teueren Einkaufstour ist HNA hoch verschuldet und hat im vergangenen Jahr bereits zahlreiche Beteiligungen wieder abgestoßen. Der Staat und Gläubiger hatten den Druck auf HNA erhöht, sich wieder auf das alte Kerngeschäft Luftfahrt und Tourismus zu konzentrieren. Aushängeschild des 1993 gegründeten Konzerns ist die Fluglinie Hainan Airlines, die viertgrößte Fluggesellschaft Chinas.