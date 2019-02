Wirbel an mehreren Fronten. Facebook geht vor Gericht gegen das deutsche Bundeskartellamt vor. In den USA droht indes eine Milliardenstrafe.

© (c) APA/AFP/NOAH BERGER (NOAH BERGER)

Turbulente Tage für das soziale Netzwerk Facebook. Während in den USA laut US-Medienberichten mit der Regierung in Washington über die Zahlung einer milliardenschweren Geldstrafeverhandelt wird, bahnt sich in Deutschland ein spektakulärer Rechtstreit an.