Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Steiermark fungiert als Schnittstelle zwischen Forschung und Produktion © TU/Helmut Lunghammer

Wenn am Montag der "Tag der Batterie", eine US-amerikanische Erfindung, begangen wird, ist das einerseits natürlich kurios. Andererseits steht dann aber wieder eine der zurzeit besonders genau beäugten Technologien im Mittelpunkt. Das hat in erster Linie mit Elektromobilität zu tun. Während die Dynamik dort unübersehbar ist, gilt die Batterie nach wie vor als Schwachstelle auf dem Weg zum Wandel.

Deswegen wird zurzeit an einem hehren Ziel gearbeitet: In den nächsten fünf Jahren sollen die Kosten von derzeit 250 Euro auf 100 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität gesenkt werden. Die Steiermark spielt eine durchwegs gewichtige Rolle, vor allem, was die Verbindung von Forschung und Produktion optimierter Speicher betrifft.

Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien

So entwickelte TDK Electronics in Deutschlandsberg „CeraCharge“, eine Technologie, mittels der man bis zu 1000 Lade- und Entladevorgänge ohne nennenswerte Leistungsverluste durchführt. Und bei Samsung SDI Battery Systems in Premstätten werden Auto-Akkus produziert. Samsung setzt dabei auf die Lithium-Ionen-Technologie: Sie bietet derzeit die höchste Energiedichte aller in serienreife verfügbaren Energiespeichertechnologien.

Gleichzeitig wird auch an Alternativen getüftelt. Während etwa IBM den Fokus auf Lithium-Luft-Prototypen legt, forciert Bosch Festkörperbatterien. Geforscht wird auch in der Steiermark. Martin Wilkening, Wissenschaftler an der TU Graz, gilt als Spezialist für keramische Lithium-Batterien. "Batterien mit so einem Kern überstehen leicht Temperaturen bis 100 Grad Celsius", erklärt Wilkening. Weil die Batterien keine entflammbaren flüssigen Elektrolyte mehr enthalten, gelten sie als besonders sicher.

55 Prozent der Batterien in Sammelstellen

Weitere steirische Ausrufezeichen? Bei SafeBattery – Kooperationspartner sind TU und Virtual Vehicle – werden die multiphysikalischen Vorgänge in den Batterien von E-Autos bei Unfällen, aber auch Alterungsprozesse im Normalbetrieb analysiert. Antriebsspezialist AVL List hat mit dem neuen Battery Lab wiederum acht neue Prüfräume für den hohen Voltbereich in Betrieb genommen.

Und die Montanuniversität Leoben forscht gemeinsam mit dem Green Tech Cluster zum Risikopotenzial von Lithium-Batterien in Abfallsystemen. Warum das hochrelevant ist? Nur 55 Prozent der Batterien werden über Sammelstellen entsorgt.