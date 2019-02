Das Grazer Unternehmen Supernova ist einer der größten Betreiber von Einkaufszentren und Fachmarktzentren in Slowenien und Kroatien.

In Österreich wurde Supernova durch den Kauf der ehemaligen Baumax-Immobilien bekannt, die an die Baumarkt-Kette Obi vermietet wurden. In Graz betreibt Supernova beispielsweise das Aarland-Zentrum und das Fachmarktzentrum Center Ost bei der Autobahn-Abfahrt Raaba.