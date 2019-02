Facebook

Die Causa beschäftigt Raiffeisen in der Steiermark seit Jahren: Es geht um Hypothekarkredite an kroatische Privatkunden. Wie berichtet, wurde ab 2014 der Vorwurf laut, südsteirische Raiffeisenbanken hätten diese Kredite in Kroatien ohne entsprechende Banklizenz vergeben. Es wurde geklagt, Raiffeisen wehrte sich. Im Jahr 2017 trat in Kroatien schließlich sogar ein Gesetz in Kraft, das betroffenen Kreditnehmern den Klageweg erleichtern sollte, um Kredite rückwirkend für nichtig erklären zu lassen. Das Gesetz erhielt den Beinamen „Lex Raiffeisen“. Ein Gericht auf der Insel Rab bat im Herbst 2017 den Europäischen Gerichtshof (EuGH), zu überprüfen, inwieweit das kroatische Gesetz mit EU-Verträgen vereinbar sei. Jetzt liegt die Entscheidung vor. Diese besagt, dass diese nationale Nichtigkeitsbestimmung in Kroatien nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Konkret ging es, gewissermaßen exemplarisch, um den Rechtsstreit einer Kroatin und der steirischen Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg.

