Börsen"Statt Bären tanzen eher Politiker an"

© Traussnig

Brexit, Handelsstreit, Wettrüsten – dunkle politische Wolken über den Börsen, die für 2019 vorsichtig machen? "Der Jänner hat sehr gut gestartet, das ist für die Börsen ein gutes Omen. Bei den wichtigsten Börsen hat das in den letzten 30 Jahren in bis zu 80 Prozent der Fälle auch eine positive Entwicklung im Gesamtjahr angezeigt", sagt Peter Brezinschek, Chef von Raiffeisen Research, und schränkt gleich ein: "2018 traf das nicht zu, weil politische Entwicklungen die gute Stimmung unter den Unternehmern und Konsumenten eintrübten."

2019 haben Jänner-Kursgewinne im ATX und DAX im Feber schon eine leichte Korrektur erfahren. "Es kann sein, dass der Jänner-Effekt nur eine Zeit lange wirkt. Ich gehe aber davon aus, dass die erste Jahreshälfte ganz gut laufen kann," so Brezinschek. "Es wird sich aber zeigen, dass der Spruch, politische Börsen haben kurze sich Beine, 2019 nicht bewahrheiten wird. Es werden eher nicht Bären, sondern Politiker antanzen", so Brezinschek zur Kleinen Zeitung.

"Im Handelskonflikt USA-China muss sich Europa als Zaungast deklarieren, auf wessen Seite es steht." Für den Brexit werde man "eine Lösung finden müssen, um die Unternehmen nicht den Unsicherheiten preiszugeben. Vordergründig geht es um eine Grenze zwischen Irland und Nordirland. Ökonomisch aber um das Zerreißen von multilateralen Wertschöpfungsketten über den Ärmelkanal. Auch die Schuldenproblematik in Ländern wie Italien ist trotz jahrelanger Niedrigzinsen aufrecht. Und vergessen Sie nicht die Proteste der Gelbwesten in Frankreich und Belgien", sowie um Katalonien in Spanien. Das sind viele Baustellen, die die Sicht für Unternehmen vernebeln", warnt Brezinschek.

Von der EZB erwartet sich Brezinschek unter bald neuer Führung eine Ende der Negativzinsen. Das EZB-Anleiheaufkaufprogramm habe 1800 Milliarden Euro Überschussliquidität im Finanzsektor hinterlassen.

Konjunkturforum

Peter Brezinschek spricht beim Konjunkturforum 2019 von Raiffeisen Kärnten und Kleine Zeitung. Keynote: Sabine Herlitschka, Infineon. Thema: Investition, Zukunft, Kärnten.

13. März 2019 ab 15 Uhr im Casineum Velden.

Anmeldung: www.raiffeisen.at/ktn/konjunkturforum

