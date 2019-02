Kein Schlange stehen mehr Auch die Sacher-Torte wird jetzt digital verkauft

Die Toolbox der Firma MoonVision GmbH macht es möglich: Kunden, welche im Sacher in Wien die legendäre Sacher-Torte kaufen wollen, können das Produkte einfach aus dem Regal nehmen, und es wird ein voll autonomer Kaufvorgang in Gang gesetzt.

Kunden, welch die Original Sacher-Torte kaufen wollen, müssen jetzt nicht mehr anstehen. Über ein neues Tool wird ein automatischer Bezahlprozess in Gang gesetzt © Gerry Frank Photography 2019

Seit 187 Jahren verwöhnt das Hotel Sacher Gourmets aus der ganzen Welt mit der berühmten Original Sacher-Torte. Dass das weltbekannte Traditionsunternehmen nicht nur auf Altbewährtes setzt, zeigt jetzt die neu in Betrieb genommene Plattformlösung des Wiener Technologieunternehmens MoonVision.

Dank künstlicher Intelligenz erkennt die patentierte end-to-end Lösung alle 60 verfügbaren Produkte aus dem Sacher-Sortiment vollkommen automatisiert und setzt direkt den Bezahlprozess in Gang. Das verkürzt die Wartezeit für die Kunden. "Wer bereits weiß, was er kaufen möchte, muss nicht mehr lange anstehen, sondern hat die Möglichkeit, das gewünschte Produkt einfach selbst aus dem Regal zu nehmen und direkt zu bezahlen", erklärt Kamil Kula, Co-Geschäftsführer von MoonVision.

Mit rotem Samtpolster

Dafür hat Sacher eigens ein Podest, inklusive rotem Samtpolster, anfertigen lassen, und mit der neuesten Technologie aus dem Hause MoonVision ausgestattet. Über die Plattform erkennt die integrierte Kamera das jeweilige Produkt bzw. dessen Verpackungsgröße, und kommuniziert den entsprechenden Betrag automatisiert an das Kassensystem, so dass der Kunde den Kaufvorgang vollkommen autonom abschließen kann.

"Innovation und Fortschritt begleiten die Geschichte unseres Hauses seit Anbeginn. Franz Sacher hat mit seiner Tortenkreation für Fürst Metternich bereits 1832 Mut für Neues bewiesen. In diesem Sinne suchen wir stets nach modernen Ansätzen, die das Einkaufserlebnis für unsere Gäste und Mitarbeiter so angenehm wie möglich gestalten. Die Lösung von MoonVision hat uns nicht nur technisch überzeugt, sondern fügt sich auch optisch elegant in unser Gesamtkonzept", so Matthias Winkler, Geschäftsführer der Sacher Hotels.