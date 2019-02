Facebook

In der privaten Sozialwirtschaft sind in Österreich 100.000 Menschen beschäftigt

Um 2.30 Uhr in der Nacht auf gestern war Schluss. Da stand fest, dass auch die vierte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der privaten Sozialwirtschaft keine Einigung gebracht hat. Und es stand fest, dass es damit – wie bereits im vergangenen Jahr – zu Warnstreiks kommen wird: Die Gewerkschaft hatte bereits davor die Streikfreigabe erteilt. 18 Stunden Verhandlungen in der dritten Runde, 16 Stunden in der vierten. Arbeitnehmer und Arbeitgeber rangen um einen Abschluss.

