Trotz Steuervorteils bleibt Diesel - auch im bundesweiten Durchschnitt - an der Tankstelle teurer als Benzin.

© lightpoet - Fotolia (viktorcap@gmail.com)

Bereits letzten Herbst war die Aufregung groß, weil sich nach Jahren Diesel- und Benzinpreise an den Tankstellen immer näher kamen, bis Anfang November Diesel Super an manchen Tankstellen sogar überholte. Mittlerweile, das zeigt auch der aktuelle Treibstoffpreis-Monitor der Europäischen Kommission, ist das bereits zur "Normalität" an Österreichs Tankstellen geworden.