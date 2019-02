Prognose Die Schwarzarbeit geht heuer auch in der Steiermark zurück

Facebook

In keinem anderen EU-Land liegt das Ausmaß der Schattenwirtschaft, vulgo „Pfusch“, so niedrig wie in Österreich. Gemessen an der Gesamtwirtschaftsleistung (BIP) rechnet der Ökonom Friedrich Schneider für heuer hierzulande mit einem Volumen von rund 6,2 Prozent. Zum Vergleich: Der EU-weite Schnitt liegt bei 16,28 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr werde das Volumen in Österreich laut dieser Schätzung um 5,1 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro sinken.