Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© TRIGOS/(c) Jorj Konstantinov

"In der Steiermark gibt es viele Unternehmen, welche mit innovativen Ideen neue Wege beschreiten. Die verantwortungsvoll und vorausschauend mit Umwelt, Mitarbeitern und Gesellschaft umgehen und dadurch nachhaltig agieren“, betont Nikolaus Juhász, Leiter der BKS-Direktion Steiermark. Der renommierte Nachhaltigkeitspreis Trigos „macht diese Unternehmen sichtbar und bildet darüber hinaus ein starkes Netzwerk“.

Davon konnten sich auch jene Unternehmer überzeugen, die sich auf Einladung der Bank beim Trigos-Informationsfrühstück aus erster Hand über die Auszeichnung und die Bewerbungskriterien informierten. Im Sudhaus des Grazer Messtechnikspezialisten Anton Paar gab Maria Santner als Vertreterin der Gründerfamilie des erfolgreichen und Trigos-prämierten Unternehmens, Einblicke in die Nachhaltigkeitsstrategien. „Verantwortungsbewusst zu handeln ist nicht einmal schwer, wenn man nur will und kreative Wege geht“, so Santner. „Uns liegen die nächsten Generationen am Herzen und deshalb ist es für uns eine moralische Verpflichtung, unser Bestes im Sinn der Nachhaltigkeit zu geben."

Tipps zur Einreichung gaben auch Hanspeter Wirth von respACT sowie Unternehmensberaterin Iris Straßer.

Jetzt für den Trigos bewerben Auch heuer können sich Unternehmen, die eine besondere Vorbildwirkung für verantwortungsvolles Wirtschaften und Nachhaltigkeit einnehmen, bis 15. März für den Trigos bewerben. Hier gibt's alle Informationen zu Kategorien und Bewerbungen

In der Steiermark wird die begehrte Auszeichnung auch heuer in Kooperation mit der BKS Bank vergeben. „Der Trigos ist der wichtigste Motor für Unternehmensverantwortung und nachhaltige Innovationen in Österreich“, betont Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. Bewerbungen sind in folgenden drei Kategorien möglich:

Vorbildliche Projekte. In dieser Kategorie werden nachhaltige Projekte prämiert. Projekte, die nicht nur erfolgreich umgesetzt wurden, sondern auch in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen werden. Als vorbildlich gelten u. a. Maßnahmen, die über den „state of the art“ hinausgehen, innovativ sind und neue zukunftsfähige Standards setzen.

Regionale Wertschaffung. Ausgezeichnet werden hier Unternehmen, die ihre Region attraktiv und zukunftsfähig gestalten, die bewusst die Wertschöpfung vor Ort halten sowie regionale Produkte oder Dienstleistungen fördern, sowie Unternehmen, die Initiativen zur Entwicklung der Region unterstützen.

Social Innovation & Future Challenges. Diese Kategorie richtet sich an Unternehmen, die gesellschaftliche Probleme in ihrer Komplexität erkennen, Lösungen dafür entwickeln und diese umsetzen. Gefragt sind dabei Innovationen „made in Austria“. Unternehmen, die Antworten auf die sozialen und ökologischen Fragen unserer Zeit suchen, Innovationen gezielt fördern und dadurch einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung sowie zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) leisten.

Ein Sonderpreis für den „CSR Newcomer des Jahres“, der an ein ersteinreichendes Unternehmen vergeben wird, sorgt für zusätzlichen Anreiz.

Mehr zum Thema Am 5. Februar Tipps aus erster Hand beim Trigos-Infofrühstück in Graz