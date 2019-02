Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Magna Steyr

Bei Magna-Steyr in Graz bahnt sich ein Wechsel an der Spitze des Technik-Ressorts ab. So wird es ab Sommer mit dem Deutschen Frank Klein einen neuen Entwicklungsvorstand geben. Der 47-jährige Techniker aus Mainz, der zuletzt bei Mercedes-Benz tätig war, folgt seinem Landsmann Karl-Friedrich Stracke (62) nach, der sich in den Ruhestand zurückzieht. Der Ex-Opel-Chef hatte die Fahrzeugtechniksparte des Zulieferers als Präsident seit April 2013 geführt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.