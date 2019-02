2 Minuten 2 Millionen Mit diesen Neuerungen geht die Start-up-Show in die nächste Runde

Facebook

Investorenrunde Leo Hillinger, Katharina Schneider, Martin Rohla, Florian Gschwandtner und Hans Peter Haselsteiner im Puls-4-Studio © Frank

Das im Backstein-Flair gestaltete TV-Studio in Wien-St. Marx verkörpert die Loft-Atmosphäre eines New Yorker Start-up-Hubs. Nur versuchen hier nicht Amerikaner, sondern heimische Gründer ihr Glück: „2 Minuten, 2 Millionen“ erfreut sich in der Szene eines Kultstatus, das Urteil der Investoren entscheidet über Wohl und Wehe vieler Gründer. In den bisher ausgestrahlten Staffeln präsentierten sich 240 Kandidaten, die 35 Millionen Euro in Form von Beteiligungen oder Media-Leistungen einsackten.

