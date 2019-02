Facebook

Das Steirer-Team für die Berufs-WM © SkillsAustria/Laresser

Es soll ein Bewerb der Superlative werden: Insgesamt 1600 junge Facharbeiter aus 60 Ländern werden sich zwischen 22. bis 27. August in Kazan (Russland) bei den WorldSkills um WM-Medaillen matchen. Nach den großartigen Erfolgen Österreichs bei den WorldSkills 2017 in Abu Dhabi läuteten die Wirtschaftskammer und SkillsAustria dieser Tage den offiziellen, dreitägigen Trainingsauftakt für die 45. Auflage der Berufsweltmeisterschaften ein.

SkillsAustria, innerhalb der WKO für die Koordination und Organisation internationaler Bewerbe zuständig, entsendet heuer mit den 46 österreichischen Teilnehmern aus allen neun Bundesländern das bisher größte WM-Team. Die jungen Österreicher werden in 41 unterschiedlichen Berufen antreten. „Wir sind begeistert vom Engagement unseres Teams, das sich monatelang auf WorldSkills vorbereitet. Der große Andrang und unsere bisherigen Erfolge bestärken uns darin, dass Österreich bei der Berufsbildung weltweit führend ist“, betont Johannes Fraiss, Leiter von SkillsAustria.

Der Gastgeber Leo Jindrak, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich, lobte das österreichische Team: „Diese jungen Leute sind exzellent ausgebildete Fachkräfte und das Aushängeschild der österreichischen Berufsausbildung.“

13 Steirer am Start

Die Steiermark ist auch in diesem Jahr besonders stark vertreten. Drei Teilnehmerinnen und zehn Teilnehmer sind in Kazan mit dabei: Julia Leitgeb aus Ebersdorf (Blumen Andrea/Hartberg) als Floristin; Laura Anna Tschiltsch aus Pölfing-Brunn (HBLA für Mode Graz) im Beruf Mode Technologie; Michaela Ehgartner aus Obdach (Parkhotel Pörtschach) im Bewerb Restaurantservice; Lukas Stiegelbauer aus Gleinstätten (Sinnitsch Stahlbau GmbH/St. Martin im Sulmtal) als Schweißer; Florian Franz Scheucher aus Gnas (Preglau GmbH/Mettersdorf) als Fliesenleger; Stefan Prader aus Groß St. Florian (Elektrotechnik Gernot Prader/Groß St. Florian) als Elektrotechniker; Julian Fink aus Feldbach (Tischlerei Knaus e.U./Feldbach) als Bautischler; Dorian Graf aus Gnas (Erich Kniewallner Trockenbau GmbH/Gnas) im Bewerb Stuckateur und Trockenausbau; Johannes Kalß aus Altaussee (AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik/Bad Mitterndorf) im Beruf Metallbau; Marc Berndorfer aus Feldbach (Karl Puchleitner Bau-Ges.m.b.H./Feldbach) im Beruf Maurer; Alexander Kappler aus Grafendorf und Leo Moser aus Hartberg (beide HTL Pinkafeld) gemeinsam im Teambewerb Mobile Robotics und Alexander Krutzler aus Pinkafeld (steirischer Teil) von der Porr AG in Wien im Beruf Betonbau.

Berufs-WM WorldSkills In Kazan treten die exzellent ausgebildeten Fachkräfte mit einer starken Mannschaft gegen internationale Mitbewerber an. Begleitet werden sie dabei von erfahrenen Experten, die in den jeweiligen Disziplinen auch in der Vorbereitungszeit – wie in Linz – mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bei den 45. Berufsweltmeisterschaften „WorldSkills“ in Kazan nehmen mehr als 1600 Teilnehmer aus 60 Ländern teil und rittern beim internationalen Leistungsvergleich in rund 56 Bewerben um die begehrten Weltmeistertitel.

"Generalprobe" für Graz 2020

Für Österreich ist dieses Kräftemessen der weltweit besten Jungfachkräfte noch aus einem weiteren Grund heuer besonders spannend: Im kommenden Jahr werden - erstmals in der Geschichte - die Berufseuropameisterschaften EuroSkills in Graz und damit in Österreich über die Bühne gehen.