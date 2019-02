Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ©

"Wir müssen bei diesem Thema Verständnis wecken, dass es letztlich um Arbeitsplätze geht", so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagausgabe). "Das Auto ist nicht unser Feind." Söder will das Thema gemeinsam mit anderen Bundesländern und dem Bund anpacken, auch Gewerkschaften, Betriebsräte und Wissenschaftler sollen nach den Vorstellungen des CSU-Vorsitzenden einbezogen werden. "Wir brauchen einen Neustart für die Zukunftsidee des Automobils, die Diskussion der vergangenen Jahre kann sich Deutschland auf Dauer nicht mehr leisten", sagte er.

Technologieführerschaft

Söder will eine deutsche Technologieführerschaft bei Antrieben, beim Autonomen Fahren sowie den Aufbau einer heimischen Batterieproduktion erreichen. Dazu müssten die Forschungsaktivitäten bundesweit synchronisiert und eine gemeinsame nachhaltige Strategie entwickelt werden. "Das gilt für alle Autoländer in Deutschland, uns schwebt ein nationaler Automobilpakt vor."

Söder warnt zudem davor, sich dabei auf den Elektromotor zu beschränken. "Wir müssen in viele Richtungen forschen, etwa die Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen, die genauso relevant wie herkömmliche Kraftstoffe sein können."