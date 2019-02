Warnstreik?Sozialwirtschafts-KV: Warum die Fronten so verhärtet sind

Facebook

© APA/Roland Schlager

So sehr sich die Sozialwirtschaft um das Wohl der Menschen dreht, so hart bleiben Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei den Kollektivvertragsverhandlungen in der Sache. 18 Stunden taktierten die Gewerkschaft (GPA, Vida) und der Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen (SWÖ) in der Nacht auf gestern. Dabei kletterte das Lohn- und Gehaltsangebot der SWÖ von 2,37 auf 2,50 Prozent.

