Kärnten So macht die Lehre nach der Matura zukunftsfit

Zwei junge Frauen erzählen, warum sie nach der Matura eine Lehre gestartet haben. Zahl der Lehrlinge, die über eine Matura verfügen, steigt in Kärnten kontinuierlich.

Anita Ebenwaldner macht eine Lehre nach der Matura bei Blumen Brommer in Klagenfurt © KLZ/Markus Traussnig

Anita Ebenwaldner (29) gartelt selbst gerne, liebt Pflanzen und den Kontakt mit Menschen. Die idealen Voraussetzungen für eine Floristik-Lehre. Ein Weg, von dem sie als Jugendliche aber noch nicht wusste, dass sie ihn einschlagen will. Nach der Matura in der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe hat Ebenwaldner zunächst Russisch studiert. Das war dann aber doch nicht so ganz das Richtige.

