Neue Uniformen, neues Design Die Post in neuem Look

Marina Hoermanseder (links) und die neue Post-Dienstkleidung © APA

Nach rund acht Jahren erhalten die gut 12.000 Mitarbeiter der Post heute neue Uniformen. Das Design der bisherigen Dienstkleidung stammt noch aus dem Jahr 2010. Einen ersten Blick auf die neuen Uniformen konnte man bei der Präsentation im Sommer 2017 werfen. Die Farbe Gelb steht dabei im Mittelpunkt, kontrastiert mit schwarzen Poststempeln. Das Blau der bisherigen Anzüge fällt weg.

Die Bekleidung reicht von Shorts bis zur Winterjacke. Bei den Kosten der Umstellung bleibt die Post vage, da die Dienstkleidung ohnehin regelmäßig gewechselt werden müsse.

Entworfen wurde die neue Dienstkleidung von Marina Hoermanseder. Die junge französisch-österreichische Designerin lebt in Berlin und konnte sich in einer europaweiten Ausschreibung durchsetzen. Bekannt wurde sie durch ihre Korsett-Kreationen, die sie für zahlreiche Prominente, wie etwa Lady Gaga und Rihanna, entwarf. Hoermanseder designte auch neue Uniformen für AUA.

Für die Post ist der Termin, bei dem auch ein neues Unternehmens-Design gezeigt wird, eine willkommene Ablenkung. Denn der teilstaatliche Konzern steht seit Wochen wegen des Verkaufs von Kundendaten in der Kritik.