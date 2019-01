In der Steiermark wurden im Vorjahr im Schnitt zwölf Unternehmen am Tag gegründet. Ein neuer Rekord.

Die Unternehmensgründer Thomas Pfummerl und Irena Zmugg mit WK-Präsident Josef Herk, Gründerzentrum-Leiterin Michaela Steinwidder und JW-Vorsitzender Christoph Kovacic © WKSTMK

Im Jahr 2018 wurden in der Steiermark insgesamt 4274 Unternehmen neu gegründet. Das ist ein Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2017. Inkludiert sind hier auch Betriebsübernahmen. Die Motive der Gründer liegen vor allem in der flexibleren Lebensgestaltung und der Tatsache, sein eigener Chef zu sein.

Im Schnitt überleben 65 Prozent der steirischen Firmen das fünfte Jahr. Ein Erfolg, den der Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, Josef Herk, vor allem dem Gründerzentrum zuschreibt. Das Angebot wird sehr gut angenommen, wie die Leiterin Michaela Steinwidder erklärt. 12.440 Beratungen wurden im Vorjahr vorgenommen. Dabei werden die Vorhaben der Gründer auch betriebswirtschaftlich geprüft. "Das öffnet vielen potenziellen Gründern die Augen", erklärt Steinwidder.

Um den positiven Trend fortzusetzen, fordert Herk für Jungunternehmer bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Christoph Kovacic geht weiter und will die Abschaffung der Mindest-Köst und die Anpassung der möglichen Abschreibungen.