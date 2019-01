Als Testregion beworben Die Steiermark will Drohnenland werden

Facebook

Autonomes Fliegen: Steiermark will Testregion werden © stock.adobe.com

Das Jahr 2018 brachte der Steiermark einen Beschäftigungsrekord, so viele Gründungen wie noch nie und rasant wachsende Exporte.

So gesehen fällt es Barbara Eibinger-Miedl recht einfach, eine "hervorragende Ausgangslage für das Jahr 2019" zu orten.

Mit 85 Millionen Euro (Landes-, Bundes- und EU-Mittel), vorgesehen für "Zukunftsinvestitionen", will die Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Europa, Wissenschaft und Forschung die positive Dynamik im Jahr 2019 forcieren. Das Geld werde in "40 Förderprogramme und Schwerpunktinitiativen" fließen, wie Eibinger-Miedl erklärt.

Wir haben uns drei der Initiativen näher angesehen:

Autonomes Fliegen. Seit 2017 ist die Steiermark Testregion für autonomes Fahren, bald soll eine weitere Mobilitätskategorie dazukommen. "Ja, wir bewerben uns als Testgebiet für unbemannte Luftfahrzeuge", kündigt Eibinger-Miedl an. Sämtliche Entwicklungsstufen des autonomen Fliegens, von der Simulation bis hin zu tatsächlichen Flugversuchen im öffentlichen Raum, sollen in der Steiermark gebündelt werden. Aufgesetzt wird das Projekt für die laufende Ausschreibung des Bundes unter Führung der FH Joanneum und des Austrian Institute of Technology (AIT) mit Unterstützung des Clusters ACstyria.

Tourismusforschung. Bei Joanneum Research wird schon im Februar eine eigene Forschungsgruppe eingesetzt, die zumindest zwei Jahre lange explizit zur "Zukunft des heimischen Tourismus" forscht.

Betriebsübergaben. Die Steirische Wirtschaftsförderung SFG unterstützt Betriebsnachfolger künftig mit einem neuen Förderprogramm. "Weiter!Führen" richtet sich an Personen, die ein bestehendes Unternehmen mit mindestens zwei Mitarbeitern übernehmen wollen und versteht sich als Beratungskostenzuschuss. Das Programm startet mit 1. März – wie übrigens auch, wir berichteten, die neue Breitbandgesellschaft "SBIDI".

