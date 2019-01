Sechste Auflage"Energiekosten-Stop": Das sind die Bestbieter der VKI-Aktion

Facebook

© Fotolia/(c) maho - stock.adobe.com

Bei der sechsten "Energiekosten-Stop"-Aktion des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) stehen die Bestbieter fest: In den Kategorien Ökostrom und Umweltzeichen-Strom hat jeweils die oekostrom AG das beste Tarifangebot abgegeben. In der Kategorie Gas kam das Gewinnergebot von "E wie einfach". Das hat der VKI heute (Montag) bekanntgegeben.

Die Details zu den Gemeinschaftstarifen sowie die individuelle Ersparnis eines jeden Haushalts werden den Teilnehmern im Zuge des Angebotsversands ab Ende Februar 2019 bekannt gegeben. Danach haben die Aktionsteilnehmer rund sechs Wochen Zeit um zu entscheiden, ob sich ein Anbieterwechsel für sie lohnt.

"Geht nicht um Geiz ist geil"

Ausschlaggebend für den Zuschlag war nicht in erster Linie der Preis. "Wir behaupten nie, dass wir die allerbilligsten am Markt sind", sagte Projektleiterin Cora James zur APA. "Es geht nicht nur darum, dass Geiz geil ist, sondern es geht darum, dass ein qualitativ gutes Produkt zu einem günstigen Preis zu haben ist. Jeder Anbieter, der bei der Versteigerung mitmachen will, muss im Vorfeld einen Vertrag unterschreiben, wo gewisse Bedingungen definiert sind, z.B. beim Ökostrom 100 Prozent Herkunftsnachweise aus Österreich und beim Umweltzeichen-Strom die Zertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen."

Bedingung sei auch eine 18-monatige Preisgarantie für die Kunden. Leicht bevorzugt wurden auch Anbieter, die eine Gesamtrechnung angeboten haben, also Netz- und Energierechnung in einer Rechnung.

Die oekostrom AG ist eine österreichische Beteiligungsgesellschaft im Eigentum von rund 2000 Aktionären. Das Unternehmen wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, den Ausbau erneuerbarer Energiequellen in Österreich zu forcieren und ist in der Produktion, Handel, Vertrieb und Energiedienstleistungen tätig.

Die deutsche "E wie einfach" vertreibt in Österreich seit 2015 Strom und seit Anfang 2016 auch Gas. Der Fokus des Unternehmens liegt auf dem Online-Vertrieb.