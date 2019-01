Facebook

Michael Engel über die Ausbildung beim Grazer Leuchtenspezialisten XAL. © Lupi Spuma

Was bietet Ihr Unternehmen jungen Menschen, die hier Ihre Ausbildung absolvieren?

MICHAEL ENGEL: Unser Motto ist: Wir trauen dir was zu. Junge Menschen lernen bei uns schrittweise Verantwortung zu übernehmen. Wir bieten eine fundierte Ausbildung in einem sehr modernen Arbeitsumfeld, die Betreuung und Begleitung der Jugendlichen durch qualifizierte AusbilderInnen sowie durch unseren Lehrlingscoach, fachliche und persönliche Weiterbildungen in der XAL Academy und beste Karrierechancen. Wir haben ein Fitnesscenter, bieten Sportkurse an, nehmen an Laufevents teil, veranstalten einen Schitag u.v.m. Unseren Lehrlingen bieten wir auch die Chance auf ein Auslandspraktikum in einer unserer Niederlassungen z.B. in London, New York oder Hamburg. Gute Leistungen unserer Lehrlinge im Betrieb und in der Berufsschule sind uns Auszeichnungen und Prämien wert. Möchte ein Lehrling zusätzlich die Matura machen, unterstützen wir das. Gerne nehmen wir auch MaturantInnen für eine Lehre auf, die dann von einer verkürzten Lehrzeit profitieren.

Worauf achten Sie bei jungen Menschen, die sich bei Ihnen für eine Lehre bewerben, besonders?

Wir wünschen uns Jugendliche, die Begeisterung mitbringen. Für ihren Lehrberuf, für das Thema Licht und Beleuchtung, für XAL. Die offen für Neues sind, lernbereit, und engagiert an ihrer Karriere basteln wollen. Die mutig sind und sich etwas zutrauen. Wir suchen junge Menschen, die mit uns gemeinsam die XAL-Zukunft gestalten wollen.



Welche Aufstiegschancen sind mit einer Industrielehre verbunden?

Wir bilden unsere Lehrlinge aus, um unsere Nachwuchsführungskräfte und Fachkräfte von morgen zu sichern. Wir sind davon überzeugt, dass eine gute Fachausbildung wie eine Lehre in der Industrie eine tolle Basis für eine Fach- und/oder Führungskarriere ist. Wir haben viele ehemalige Lehrlinge, die bei uns in verantwortungsvollen Positionen seit vielen Jahren das Unternehmen erfolgreich mitgestalten.

Lehre bei XAL Wer die XAL Welt kennenlernen möchte, bewirbt sich unter xal.com/karriere oder bewerbung@xal.com für eine der ausgeschriebenen Lehrstellen und besucht uns am Tag der offenen Tür am 8. März 2019. Einen Überblick über alle 1300 steirischen Industrie-Lehrstellen, die von der Kleinen Zeitung und der Industriellenvereinigung vermittelt werden gibt's hier