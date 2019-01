Facebook

In Berlin, da geht es derzeit zu wie im Hühnerstall. Oder wie im Bienenstock. Aber sicher nicht wie im Schweinestall. Denn während pro Tag (!) rund 50.000 hungrige Messebesucher und mehrere Tausend Agrarfunktionäre zwecks kulinarischer Gaumen- und Mageninnenwand-Verwöhnung zur „Grünen Woche“ tingeln, bekommen sie hier von ein paar findigen Briten auch allerhand Neuheiten wie einen mobilen Plastik-Hühnerstall für den Heimgarten oder einen Bienenstock fürs Hausdach serviert.

Überhaupt sind neben Bohnen-Burrito und Baikalsee-Burger auf der wichtigsten Agrar- und Konsumentenmesse vor allem die Briten und ihr Brexit in aller Munde. Aber dazu später.

Foto-kulinarische Weltreise: Warum heuer kein Schwein zur Grünen Woche nach Berlin darf Grüne Woche in Berlin: 1750 Aussteller aus 61 Ländern (von Aserbaidschan über Kenia bis Vietnam) treffen auf der weltgrößten Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau auf rund 400.000 Besucher. Neu 2019: Weil es in Osteuropa Probleme mit der Afrikanischen Schweinpest gibt, sind in diesem Jahr keine lebenden Schweine auf der Messe zu finden. Das Messe-Areal ist mit 12,5 Hektar so groß wie ein kleiner bzw. mittelgroßer österreichischer Bauernhof. Österreich ist 2019 mit rund drei Dutzend Ausstellern vertreten. Verkauft wird vieles: Vom Steirer-Kren über Speck und Käse bis hin zu Austro-Staubsaugern.

Deutsche kaufen mehr Produkte "made in Austria"

Die seit je her stark vertretenen Lebensmittelproduzenten Österreichs haben auf der „Grünen Woche“ für das Jahr 2018 abermals ein Allzeithoch bei den Exporten (plus 3,9 Prozent auf 11,55 Milliarden Euro) verkündet. „Seit Jahren steigen die Exporte stärker als die Importe, sodass unser Außenhandelsdefizit derzeit so gering ausfällt wie noch nie“, sagte Michael Blass, Geschäftsführer der Agrarmarkt Austria (AMA).

Foto © Infografik Kleine Zeitung

Nach Deutschland, dem mit Abstand wichtigsten Abnehmer von Lebensmitteln „made in Austria“ brummten die Ausfuhren (plus 4,9 Prozent). Von 6 auf fast 24 Millionen Euro vervierfacht hat sich seit 2015 der Wert der Eier-Exporte zu den Nachbarn. „Hier sieht man, dass europaweite Skandale wie jener mit Fipronil-Eiern sich auch positiv auf unsere Bauern auswirken können, weil hierzulande nach höheren Standards gearbeitet wird“, sagt der neue AMA-Aufsichtsratchef Franz Windisch.

Vorziehkäufe der Briten

Einen der größten Zuwächse (plus 20 Prozent auf 220 Millionen Euro) verzeichnete Österreich bei den Ess-Exporten nach Großbritannien. Grund zum Jubeln sei das aber nicht, warnt Blass. „Da handelt es sich um Vorziehkäufe, weil niemand weiß, wie es mit dem Brexit weitergeht.“ Der Wankelmut der Brexit-Briten lähmt laut EU-Agrarkommissar Phil Hogan nicht nur die überfällige Neuregelung der EU-Agrarförderungen für die nächsten Jahre.

Status eines Drittlandes, hohe Zölle

„Im Falle eines harten Brexits hat Großbritannien den Zollstatus eines Drittstaats, mit dem Problem, dass es noch überhaupt keine veterinärischen und sanitären Vereinbarungen gibt. Es wird dann auf beiden Seiten des Ärmelkanals zu riesigen Exportverzögerungen kommen“, schildern Katharina Koßdorff und Josef Domschitz vom Fachverband der Lebensmittelindustrie nur eines der Probleme.

Die direkten Auswirkungen des Brexits seien für Österreich aber „nicht so schlimm“ (nach Deutschland wird 20-mal mehr exportiert). Viel problematischer seien die indirekten Folgen: Der Milchriese Irland etwa exportiert 90 Prozent seiner Käse-Produktion (200 Millionen Kilo), den Großteil als „Cheddar“ nach Großbritannien. „Diese Mengen würden plötzlich auf unsere Märkte drängen und den Platz für alle enger machen“, erklärt Blass. Ähnliches gelte für den großen Schweinefleisch-Exporteur Dänemark. Kann der von den Briten geliebte „Bacon“ nicht oder nur mit hohen Zöllen auf die Insel geliefert werden, landet dieser – wohl unter Preisdruck – in anderen EU-Ländern.

Österreich plant strengere Regeln für Herkunfts-Kennzeichnung

Politik ist manchmal ein Bohren harter (Jausen-)Bretter. Seit Jahren wurde von der Agrarseite eine bessere Kennzeichnung der Herkunft bei Lebensmitteln gefordert. Weil sich „auf EU-Ebene dafür keine Mehrheit abzeichnet“ kündigte die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger auf der Grünen Woche an, eine nationale Regelung nach dem Vorbild Italiens oder Frankreichs noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen.

In Italien muss seit kurzem bei verarbeiteten Milch-, Pasta- und Tomatenprodukten die Herkunft der Hauptzutat angegeben werden. Um einem Vertragsverletzungsverfahren zu entgehen, müssen die Pläne und eine Folge-Abschätzung im Vorfeld nach Brüssel gesendet werden.

Vor einem nationalen Alleingang und einer „Inländerdiskriminierung“ warnte in Berlin jedoch der Fachverband der Lebensmittelindustrie. Man befürchtet eine Schlechterstellung österreichischer Hersteller und Probleme bei der Etikettierung, wenn etwa eine Zutat kurzfristig nicht in Österreich vorhanden sei. Köstinger hielt mit ersten Erfahrungswerten aus Italien entgegen: Im ersten Jahr der Kennzeichnungspflicht stiegen die italienischen Agrarexporte um 7 Prozent.

