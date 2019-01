Facebook

Flughafen Klagenfurt © Markus Traussnig

Zu den Einsparplänen der AUA am Flughafen Klagenfurt meldete sich nun die Industriellenvereinigung zu Wort: „Für Kärnten, ein Land, in dem die Hälfte aller Arbeitsplätze am Export hängt, ist die Einbindung in das internationale Linien-Flugnetz lebenswichtig“, sagt Präsident Timo Springer. Er fordert, dass man sich "der Realität" stellen müsse. Die Tochter der deutschen Lufthansa habe keinen öffentlichen Versorgungsauftrag und handle daher rein betriebswirtschaftlich. Auch der Klagenfurter Airport und sein Betreiber mache keine Passagiere, weist er die Kritik am neuen Mehrheitseigentümer zurück.