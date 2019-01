Facebook

Die AUA macht den Abflug © Raunig

Dass die AUA mehr als 30 Arbeitsplätze in Kärnten für Bord-Mitarbeiter streicht und nach Wien verlagern will, ist der vorläufige Höhepunkt einer Reihe negativer Nachrichten für Klagenfurt-Annabichl: Zuvor wurde die erneute Ausdünnung des AUA-Flugplans bis Ende März und die Streichung des Eurowings-Linienflugs nach Hamburg bekannt. Flughafendirektor Michael Kunz sieht die Entscheidung der AUA, Flugzeuge und Personal abzuziehen, dennoch als „richtigen und nachvollziehbaren Schritt, so sehr es mir für die Betroffenen leidtut.“ Denn die AUA befinde sich „in einem Überlebenskampf“, den sie in Wien zu führen habe. Er rechnet damit, dass nach einer Schonfrist von zwei Jahren die AUA ihr „Flugprogramm“ von den Regionalflughäfen nach Wien „komplett überarbeiten“ werde. „Diese Flüge sind ein Verlustbringer aus Sicht der AUA.“ LH Peter Kaiser fürchtet, dass „sämtliche Inlandsflüge der AUA gestrichen und damit die Regionalflughäfen scheibchenweise von der Bundeshauptstadt abgekoppelt werden“. Kaiser fordert den AUA-Vorstand auf, die „Arbeits- und Standortvernichtungsbeschlüsse zu überdenken“.

