Grüne Woche Berlin Wer hungrig heimgeht, ist selber schuld

© APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Für die einen ist es das „Davos der Landwirtschaft“ oder der G-70-Gipfel der 70 Agrarminister aus aller Welt. Für andere ist es die beliebteste „Fress-Mess“ oder die größte Genussmeile der Welt. Auf 12,5 Hektar (das ist größer als ein Gutteil der heimischen Bauernhöfe) geht ab heute rund um den Funkturm in Berlin die „84. Grüne Woche“ über die Bühne. Nirgendwo wird, von EU-Förderungspolitik bis zu neuen Tierschutzstandards, intensiver das politische Feld der Zukunft bestellt als hier – diese politische Druckverdichtung macht die Messe zur weltweit wichtigsten in der Branche. Grüne Woche: Eine foto-kulinarische Reise um die Welt Grüne Woche in Berlin: 1750 Aussteller aus 61 Ländern (von Armenien über Kenia bis Vietnam) treffen auf der weltgrößten Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau auf rund 400.000 Besucher. IGW Gehen Sie mit uns auf kulinarische Weltreise! Die Schweizer zum Beispiel haben ein fast Meter großes Käsefondue mitgebracht... Grüne Woche ... Österreich ist 2019 mit rund drei Dutzend Ausstellern vertreten. Verkauft wird vieles: Vom Steirer-Kren über Speck und Käse bis hin zu Austro-Staubsaugern.... Grüne Woche Hier die besten Bilder aus dem letzten Jahr Ulrich Dunst Rückblick auf 2018: Die Agrarminister Elisabeth Köstinger und Christian Schmidt (Deutschland) sowie der Berliner Bürgermeister Michael Müller, EU-Kommissar Phil Hogan und weiter europäische Agrarspitzen. Ulrich Dunst Auch Länder wie Kenia oder Madagaskar präsentieren sich in Berlin! Grüne Woche Ulrich Dunst Das Messe-Areal ist mit 11,6 Hektar so groß wie ein kleiner bzw. mittelgroßer österreichischer Bauernhof. Grüne Woche Ulrich Dunst Ulrich Dunst Immer ein Anziehungspunkt: Die große Blumenhalle. Grüne Woche IFA 2015 (c) Volkmar Otto Ulrich Dunst Es ist die besucherstärkste Berline Messe. Grüne Woche Es geht um die Aufmerksamkeit... Grüne Woche Ulrich Dunst Greenpeace-Aktivisten beim Funkturm. Ulrich Dunst Ulrich Dunst Rumänien Grüne Woche Ulrich Dunst Frankreich Grüne Woche Norwegen Grüne Woche Mongolei! Grüne Woche Ulrich Dunst Österreich Grüne Woche Ulrich Dunst Thailand Grüne Woche Die Schweizer mit ihrem Käsefondue IGW Marokko IGW Ulrich Dunst IGW Auch sehr beliebt: Die Tier-Vorführungshalle IGW IGW Ukraine IGW IGW IGW Bei Kindern sehr beliebt: Der Erlebnisbauernhof IGW IGW Ebenfalls sehr beliebt: Der Mähdrescher-Simulator IGW IGW IGW IGW IGW Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst Ulrich Dunst 1/68 1750 Aussteller (um 90 mehr als im Vorjahr) den schieren Ansturm von 400.000 Besuchern dazu, um ihre Produktneuheiten – vom Weißwurscht-Konfekt bis zu Rentier-Chips – vom Konsumentengaumen abtesten zu lassen. Nicht zu vergessen die unzähligen Food-Blogger, die die Trends in die Welt hinaus posaunen.