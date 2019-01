Facebook

COOEE-Hotel in Bad Kleinkirchheim (Skizze) © Privat

Leistbaren Skiurlaub in den Alpen“ schreiben sich die „COOEE alpin“-Hotels auf die Fahnen. Drei Häuser der von den Ex-Ski-Assen Hermann Maier und Rainer Schönfelder gegründeten Low-Budget-Gruppe sind in Betrieb: in St. Johann in Tirol, in Zederhaus im Lungau sowie in Gosau am Dachstein. Das vierte Hotel wird in Bad Kleinkirchheim entstehen, neben dem Zielraum nahe der Kaiserburgbahn.

Alle Vorbereitungen seien abgeschlossen, „wir haben alle unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Schönfelder. Die Behördenverfahren für Widmung und Baugenehmigung seien im Laufen. „Wir hoffen, dass wir im kommenden Winter eröffnen können.“ Bürgermeister Matthias Krenn ist da naturgemäß vorsichtig: Derzeit laufe ein integriertes Verfahren. „Wenn alles auf dem Tisch ist, findet die Bauverhandlung statt“, im Februar oder März könne es so weit sein. „Wir werden das zügig abarbeiten, wie bei jedem anderen Bauprojekt auch.“

