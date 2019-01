Landesrat Gruber will bei Fluglinie AUA „Verlässlichkeit und Kontinuität“ einfordern. Airport-Eigentümer Orasch soll „sagen, was er vorhat“.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Flughafen Klagenfurt © Jäger

Die Streichung etlicher Wien-Flüge durch die AUA bis Ende März beschäftigt die Landesregierung. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) will, wie berichtet, bei der Regierungssitzung am Dienstag die drei AUA-Vorstände per Kollegiumsbeschluss nach Kärnten einladen. Landesrat Martin Gruber, für die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) und somit für den 20-Prozent-Rest, den das Land noch am Flughafen hält, zuständiges Regierungsmitglied, sucht ebenfalls das Gespräch mit der AUA – gemeinsam mit Wirtschaftslandesrat Ulrich Zafoschnig: „Das ist keine gute Entwicklung für den Wirtschaftsstandort“, warnt der ÖVP-Chef. Die AUA müsse „verlässlich fliegen“, fordert Gruber Kontinuität ein.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.