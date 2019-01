Seit Tagen sorgt eine Toilettenpapier-Sonderedition der Drogeriemarktkette dm in Deutschland für Aufsehen. Die Nachfrage ist riesig, einige Kunden bieten ihre Vorräte sogar auf Ebay zur Versteigerung an. Zu teils horrenden Preisen.

© dm/Facebook

Dass man mit Toilettenpapier für so einen Hype sorgen kann, dass selbst in den TV-Nachrichten darüber berichtet wird, hätten sich wohl nicht einmal die Marketingstrategen von dm selbst gedacht. Aber bereits seit Tagen ist die "Mops-Sonderedition" (Marke "Sanft und Sicher") der Drogeriemarktkette dm ein riesiges Thema in Deutschland.

In sozialen Netzwerken machen beispielsweise Fotos von Kunden die Runde, die sich ihren gesamten Kofferraum mit den Packungen angefüllt haben. Auf dem Klopapier ist ein Mops mit gestreiftem Pullover abgebildet, der einen Blumenkranz auf dem Kopf trägt. Daneben steht in einer Sprechblase "I love you".

"Entwarnung" nach Ausverkauf

Laut dm war die Edition kurzzeitig sogar schon ausverkauft. Via Facebook gab man "Entwarnung": "In den meisten dm-Märkten ist das super süße Mops-Papier wieder erhältlich". Die Engpässe und die hohe Nachfrage führen nun jedenfalls dazu, dass das Toilettenpapier auch auf der Auktionsplattform Ebay angeboten wird, zu teils horrenden Preisen.

Auch dazu nimmt dm Stellung: "Anstatt die Produkte überteuert auf diversen Plattformen zu kaufen, schaut lieber im Filialfinder nach, wo sie in eurer Nähe verfügbar sind." In Österreich ist diese Edition übrigens noch nicht erhältlich, das soll sich laut "Presse" aber voraussichtlich ab Anfang Februar ändern.