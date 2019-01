Facebook

Datenschutz wird zu einem immer größeren Thema © Fotolia

Frau Jelinek, die Datenschutzbehörde, der Sie vorstehen, hat ein Prüfverfahren gegen die Post eingeleitet, nachdem bekannt worden war, dass die Post Daten zur Parteiaffinität mancher Kunden verkauft. Was wollen Sie von der Post jetzt eigentlich genau wissen?

ANDREA JELINEK: Die Fragen haben wir der Post gestellt. Es ist ein amtswegiges Prüfverfahren und was herauskommt, sehen wir am Ende des Verfahrens. Die Post hat nach Zustellung zwei Wochen Zeit, darauf zu reagieren.

