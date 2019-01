Facebook

Hans Peter Haselsteiner © APA/GEORG HOCHMUTH

Der Bauindustrielle Hans Peter Haselsteiner (74) ist neuer Partner beim Energiewechsel-Startup "Energy Hero", gegründet von Eveline Steinberger-Kern, der Frau des früheren Bundeskanzlers und Ex-SPÖ-Chef Christian Kern. Laut neuem "trend" hat Haselsteiner 61 Prozent der Digital Hero übernommen, die den Energieanbieter-Wechselservice Energy Hero betreibt.

Die 61,111 Prozent gehören der Haselsteiner Familien-Privatstiftung über die ZMH GmbH, geht aus Informationen des Wirtschafts-Compass hervor. Die restlichen 38,889 Prozent der Digital Hero GmbH hält "The Blue Minds Company GmbH", die zu je 50 Prozent der Digital-Hero-Geschäftsführerin Steinberger-Kern und ihrem Mann gehört. Die Frau des Ex-Kanzlers, die die Digital Hero gegründet hatte, ist auch Geschäftsführerin von Energy Hero.

Expansion in Deutschland

"Die Idee ist gut, Energy Hero schafft eine klassische Win-win-Situation", zitierte der "trend" am Donnerstag in einem Vorabbericht den Baumagnaten Haselsteiner. Der Ausstieg von Swarovski sei "ohne Differenzen" erfolgt, betont Steinberger-Kern - und sie weist auf die Expertise Haselsteiners in liberalisierten Märkten hin. Geplant sei, voraussichtlich noch 2019, eine Deutschland-Expansion und im zweiten Quartal ein spezielles Angebot für Gewerbekunden.

Mittelfristig sollen Energieaktivitäten aus Beteiligungen der Blue-Minds-Gruppe verknüpft werden, heißt es - etwa bei Smart Homes oder in der E-Mobilität. Eine zentrale Rolle soll laut Steinberger-Kern dabei der israelischen Beteiligung FSIGHT zukommen, bei der ihr Mann einem früheren Bericht zufolge zum Chairman avancieren sollte. Blue Minds gehört zu je einem Dittel Kern, seiner Frau und Ex-Verbund-Manager Bernhard Raberger, berichtete das Magazin Ende November.