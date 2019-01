Facebook

König-Geschaäftsführer Wolfgang Staufer (links) und Hannes Stelzer (rechts) © König Maschinen

Die Geschichte des Unternehmens reicht mehr als 130 Jahre zurück. Bereits im Jahr 1887 wurde in Oberfranken der Grundstein für den Maschinenbauer Fortuna gelegt. In Bad Staffelstein, nördlich von Nürnberg, ist damit einer der weltweit ältesten Hersteller für Bäckereimaschinen beheimatet. Im Vorjahr hing die Zukunft des renommierten Unternehmens jedoch am seidenen Faden, im Oktober musste Fortuna Insolvenz anmelden – eine Investorensuche wurde gestartet. Fündig wurde man in der Steiermark. Denn die König-Gruppe, Weltmarktführer im Bereich von Kleingebäckmaschinen mit Hauptsitz in Graz-Andritz, übernimmt das deutsche Unternehmen.

