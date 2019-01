Negativer Strompreis am 2. Jänner: Niedrigste Preise seit der Strompreiszonentrennung. Schuld war die sehr hohe Windstromproduktion.

Negativer Strompreis am 2. Jänner © Juergen Fuchs

In den ersten Stunden des 2. Jänner 2019 wurden auf dem Spotmarkt der EPEX in Paris für Österreich mit minus 16,50 Euro je Megawattstunde (MWh) die niedrigsten Strompreise seit der Trennung der deutsch-österreichischen Strompreiszone Anfang Oktober verzeichnet. In Deutschland wurde sogar ein Negativpreis von 50 Euro je MWh erreicht, berichtete die Österreichische Energieagentur auf Twitter.

Sehr hohe Windstromproduktion

Als Gründe für die negativen Strompreise für Österreich nannte die Energieagentur die noch viel extremeren Negativpreise in Deutschland und eine sehr hohe Windstrom-Produktion bei gleichzeitig geringer Nachfrage. Im weiteren Tagesverlauf waren die Preise in Deutschland und Österreich dann annähernd gleich.

Was ist ein Negativpreis? Der Strommarkt ist ein sensibles System aus Angebot und Nachfrage - bei wenig Nachfrage und überschüssigem Angebot kann ein Stromproduzent entweder für hohe Kosten und mit viel Zeitaufwand die Stromkapazitäten drosseln, indem er Kraftwerke nieder- und später wieder hochfährt, oder er zahlt für die Abnahme des Stroms. Vor allem durch den Ausbau an erneuerbaren Energien und den Mangel an Speichermöglichkeiten kommt es zu einem Überschuss an Strom. Der negative Strompreis ist ein sehr seltenes Phänomen. Endverbraucher profitieren - leider - nicht davon, im Gegenteil, da solche negativen Preise eine Belastung für die Produzenten darstellen, zahlen sie sogar meistens noch drauf.