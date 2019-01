Facebook

Der chinesische Online-Handelsriesen Alibaba und die belgische Regierung sind sich einig: Die Alibaba-Logistiktochter Cainiao baut eine Niederlassung am Flughafen in Lüttich. Die diesbezüglichen Verträge wurden kürzlich unterzeichnet. Cainiao baut in Lüttich seinen ersten Europa-Hub, 75 Millionen Euro will Alibaba investieren. 2021 soll der Hub auf einer 220.000 Quadratmeter großen Fläche in Betrieb gehen.

Teil der elektronischen Handelsplattform

Das neue Logistikzentrum soll Teil von Alibabas Projekt einer weltweiten elektronischen Handelsplattform (Electronic World Trade Platform, eWTP) werden. Belgien ist damit das erste Land im Europa, das daran teilnimmt. Bislang hat Alibaba Verträge mit Malaysia und Ruanda abgeschlossen.

Nachtflüge als Pluspunkt

Mit Alibaba wird der Flughafen Lüttich zu den fünf größten Frachtflughäfen Europas und den 20 größten Cargo-Airports der Welt aufsteigen.

Die Möglichkeit von Nachtflügen am Flughafen von Lüttich wird als einer der wichtigsten Gründe dafür genannt, warum Alibabas Wahl auf Lüttich fiel. Die Chinesen wollen Kunden innerhalb von 72 Stunden von Lüttich aus weltweit beliefern können.

Lüttich ist neben Moskau der erste europäische Hub von Cainiao, das zudem Logistikdrehkreuze außerhalb Chinas in Hong Kong, Dubai, Kuala Lumpur und Moskau betreibt oder errichtet.