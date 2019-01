Steiermark Stärkster Rückgang bei Arbeitslosen seit Beginn der Aufzeichnungen

Die Zahl der Arbeitslosen sinkt in der Steiermark weiter zu stark. 2018 wird nun sogar als Rekordjahr in die Geschichte eingehen.

In der Steiermark sinkt die Zahl der Arbeitslosen © Jürgen Fuchs

Auch im Dezember hielt die erfreuliche Entwicklung am steirischen Arbeitsmarkt an: Mit 43.174 arbeitssuchenden Personen gab es gegenüber dem Vorjahresmonat einen Rückgang um 3937 Personen oder 8,4 Prozent. Dazu kommen 7371 Schulungsteilnehmer. Insgesamt waren damit 50.545 Personen ohne Job (-8,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,7 Prozent (-0,8 Prozentpunkte).

Von der sinkenden Arbeitslosigkeit betroffen waren alle Bevölkerungsgruppen, Branchen und Bezirke. In regionaler Hinsicht sank die Arbeitslosigkeit am stärksten in Voitsberg (-14 Prozent) und Mürzzuschlag (-13,8 Prozent).

Rückgang der Arbeitslosigkeit seit 2016

Die Beschäftigung steigt indes weiter an, mit 516.000 Personen fiel sie im Vergleich zum Vorjahr um 13.000 höher aus (+2,6 Prozent). 9995 offene Stellen sind derzeit beim AMS Steiermark registriert, 2921 mehr als noch vor einem Jahr (+41,3 Prozent). Hinzu kommen 784 offene Lehrstellen.

In Summe waren in der Steiermark im Jahresschnitt 35.036 Menschen arbeitslos - ein Minus von 5153 Personen oder 12,8 Prozent. "Das ergibt den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit seit der Aufzeichnung der Arbeitsmarktdaten", lässt AMS-Chef Karl-Heinz Snobe wissen. Und ergänzt: "So ein starkes absolutes Minus hat es in der Steiermark noch nie gegeben – zuletzt hatten wir 2010 ein Minus von 4282 Personen gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit läuft nun seit Juni 2016 und macht in den letzten 24 Monaten 9351 Personen oder -21,1 Prozent aus."

