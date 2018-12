Facebook

Die Carinthian Tech Research (CTR) ist der "Nukleus" für die neuen Silicon Austria Labs (SAL) © ©helgebauer

Mitte Dezember erlebte die Silicon Austria Labs GmbH (SAL) ihre Geburtsstunde: Mit der Gründung der Forschungsgesellschaft wurde ein Meilenstein gelegt. Neben Standorten in Linz und dem Headquarter am TU-Gelände in Graz ist Villach-Magdalen drittes Standbein der neuen Einrichtung. Als Geschäftsführer im Grazer Headquarter ist der Kärntner Werner Luschnig, der jahrelang für Infineon Entwicklungszentren aufbaute und diese auch in der Zentrale in München verantwortete, Mann der Stunde.

